中央流行疫情指揮中心考量香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，決定自25日零時起開放桃園機場轉機，但表示中國大陸新冠肺炎疫情仍嚴峻，成為唯一遭排除對象，對此政大國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博在臉書發文質疑，美國和巴西單日確診數至今都還各有多達4萬人，蔡政府到底是用什麼標準決定的？文中隨後他還諷刺的括號表示，「雙標也是一種標準」。

黃奎博並舉新加坡的做法為例，他指出樟宜機場逐步開放有限之轉機服務，目前僅新加坡航空集團(SIA)獲准，自6月11日起，凡搭乘SIA航班(包括新航、勝安航空或酷航)、從澳洲及紐西蘭特定機場出發之旅客，將可經由新加坡轉機至新航集團營運之任何目的地。旅客倘自上述特定地點之外之SIA所營運其他地點出發，欲於新加坡轉機以抵達上述特定城市，則仍禁止轉機。

此外過去連續14天停留於澳洲、汶萊、香港、日本、澳門、大陸、紐西蘭、南韓、臺灣及越南的旅客，抵星入境後，無須在政府指定飯店及設施進行居家檢疫。

(中時 )