據中國國家衛健委通報，大陸在周三（24日）新增19宗確診病例，其中有14宗是本土病例，5宗是境外輸入病例。本土病例中有13宗來自北京，另一宗是來自河北。北京的本土病例分別來自豐台區及大興區，河北的病例則是北京關聯確診病例的密切接觸者。

通報指出，大陸在周三報告新增確診病例19宗，其中境外輸入病例5宗（甘肅3宗，廣東1宗，陝西1宗），本土病例14宗（北京13宗，河北1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例；新增治癒出院病例5宗。境外輸入現有確診病例88宗（其中重症病例1宗），無現有疑似病例。累計確診病例1893宗，累計治愈出院病例1805宗，無死亡病例。

截至周三，大陸現有確診病例382宗，累計治癒出院病例78433宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83449宗，現有疑似病例13宗。

無症狀感染者方面，新增1宗無症狀感染者（為境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察4宗（境外輸入3宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者97宗（境外輸入57宗）。

(中時 )