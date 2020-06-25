娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！玉女歌手嫁養豬大戶引退；謝忻下身疑沒穿露雪白一片；73歲爸娶17歲女高中生，女兒斷絕關係；女星驚爆某富商的後宮佳麗，中時電子報娛樂為您追下去。

昔日玉女歌手裘海正從女團《飛鷹三姝》出道，不過嫁給嘉義養豬大戶後便淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光，時隔20多年傳出即將復出，也調適好心情走出身材發福的心理陰霾。

裘海正與伊能靜、方文琳組成《飛鷹三姝》出道，唱紅不少膾炙人口的歌曲，不過該團1991年解散後，她嫁給嘉義養豬大戶馬文鴻後，淡出演藝圈專心相夫教子，如今昔日團員方文琳在戲劇圈擁有一席之地，伊能靜也在大陸綜藝節目嶄露頭角，裘海正現況也更令人好奇，根據《鏡週刊》報導，原本外界以為她是嫁了好人家，才無心眷戀娛樂圈，但實際上是她出道早走紅太快，錯過見父親最後一面的機會，此後便相當重視家庭，而不眷戀演藝圈名利。

女星謝忻去年爆出感情風波後，一舉一動都被外界放大檢視，近日她到咖啡廳小歇一會，熱褲太短乍看之下像下衣失蹤，秀出超長美腿引發熱議。

加拿大女製片人阿普里爾(April Butler)曾拍攝一部紀錄片《My Father's Young Fiance 》，以她73歲老父親為主角，紀錄爸爸迎娶一名23歲女孩的荒謬故事，因為是年齡相差大的「祖孫情」，她一開始還以為是開玩笑，得知是真有此事後，她轉懷疑老父親遭到網路詐騙，而待阿普瑞爾越深入了解始末，發現等待她的是不堪的內幕。

電視劇中有關宮廷劇情，都會看到各式各樣的女人圍繞在皇帝身邊，也讓人聯想到，唐代詩人白居易的《長恨歌》詩句中「後宮佳麗三千人」。而現今也有皇帝后宮佳麗嗎?前「酒國名花」凌威威多年前曾出版《葳力四射》書籍，揭開在酒店上班多年，種種不為人知秘辛，當時引起不少話題。近日她接受《中時電子報》專訪，更爆出某富商擁有後宮佳麗，得經配合檢驗所驗身後，才有被臨幸的資格。

(中時電子報)