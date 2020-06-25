高雄愛河分屍案25日清晨偵破，警方逮捕年約60歲男性嫌犯，疑似與死者因數萬元債務糾紛引起爭執，一氣之下將對方掐死後，支解屍體裝入2個旅行袋中丟棄於愛河，高市警方動員各分局人力，沿愛河兩岸調閱所有路口監視器，發現1名男子在凌晨騎車時「兩腳張開開」騎車，前座踏板載著行李箱，眼尖的員警立刻大喊「中了，這個就是兇手」。

由於警方無法確定棄屍地點，總計調閱了愛河沿岸上百支路口監視器，至少確定這3天凌晨時間經過愛河的車輛有無異狀，果然見到兇手運屍過程。

據了解，遭分屍的老翁是遊民，兇嫌則是無業男子，因債務糾紛老翁20日遭到殺害，隨後凶手遭分屍後，用2只旅行袋分裝，丟棄在愛河，結果分別在22日及23日被清潔人員陸續打撈，警方24日公布死者穿著的褲子等特徵，案情就有重大突破。

警方調閱路口監視器發現，凶嫌利用凌晨時分騎機車將旅行袋置棄在愛河，警方立刻以車追人，今(25日)晨2時在苓雅區逮人，凶嫌初步坦承先掐死對方，再以菜刀肢解後棄屍。

(中時電子報)