端午連假各地湧現車潮，其中國道5號塞爆，民眾抱怨板橋到宜蘭竟然要開四個小時，交通部長林佳龍25日回應，民眾要做聰明的用路人，不要在尖峰時間、特定路段自己要去塞，要趨吉避凶選擇最好的時間、道路，才能夠比較順利、更快速的到達目的地。

面對媒體詢問，這次連假比往常塞得更嚴重，昨天下午就湧入車潮，民眾抱怨「板橋到宜蘭要開四個小時」，高公局未來是否再改進？林佳龍回應，特別要來嘉勉高公局同仁，他們幾乎是把歷年來可以用的疏導措施都用上。

林佳龍說，連同昨天到今天的交通量也如預估，尖峰時間或者是車潮比較多的時候，就會展開匝道儀控、宣導替代道路，同仁盡責、成效也有，當同樣路段在時間內，車潮增加將近兩成，大家可以想像道路本來就會不堪負荷。

林佳龍表示，大家要做聰明的用路人，掌握即時路況，「不要在尖峰時間在特定路段自己要去塞，我覺得做一個聰明的用路人能夠趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路，才能夠比較順利、更快速的到達目的地」。

(中時 )