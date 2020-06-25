台電公司宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，台中市政府環保局副局長陳宏益24日晚上率隊稽查中火運作現況，查獲確有啟動2號機組事實，當場開立稽查紀錄單要求停工；將依空汙法處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。台中市長盧秀燕表示，台電昨晚雖只預熱開機，將依法開罰200萬元。

台中市長盧秀燕今天表示，昨晚台中市政府接到消息台電企圖偷襲中部人，想要違法開機，昨晚派環保局去現場去稽查，發現台電已點火預熱！昨晚尚未燃煤決定依空汙法裁處200萬元。

盧秀燕表示，台電執照於半年前台中市政府已依法撤銷，台中火力發電廠2、3機組是無照狀態，昨晚雖只預熱開機將罰200萬元；台電雖是國營事業更不該知法犯法、帶頭違法；台電如果敢違法開機燃煤，一定依法重罰、絕不寬貸。

盧秀燕說，中火的執照台中市政府已經在半年前，依法審查、決定撤照。審查權及發照權在台中市政府，半年前已經撤照；如果開機燃煤就是違法開機，需接受法律制裁；希望台電能夠懸崖勒馬，不要違法，政府國營事業不該有特權！所以奉告國營事業、公營機關，市府不會妥協、不會害怕，一定會維護中部人的健康、維護空氣品質，不會讓中火違法開機。

針對台電公司指環保署已撤銷之前市府處分，2號機屬於合法延展可以開機！盧秀燕反批說，環保署官官相護，最重要是一個政府要捍衛人民的健康，維護空氣品質；政府自己來燃煤發電，不顧市府撤照、不但帶頭違法；且政府帶頭危害人民的健康，破壞空氣品質製造空汙非常惡劣！

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(中時 )