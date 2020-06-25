還在擔憂「魔獸」霍華到底打不打本季復賽的湖人，如今遇上更大麻煩了！儘管湖人先發中鋒麥基強調自己堅持前往奧蘭多參加復賽，不過因為他擁有氣喘病史，有可能被湖人醫療團隊列為高風險參賽人員，屆時麥基根本沒有選擇權。

只是聽到這種說法，讓麥基相當不以為然，他在接受《洛杉磯時報》訪問時表示，「我感覺很舒服，我們已經離開球場一段時間了，早就不再受到新冠肺炎疫情影響，我認為只要我們採取足夠的相關防疫措施，我們根本一點問題也沒有。」

不過如今能否前往奧蘭多參加復賽，並非麥基自己說的算，因為根據NBA當前訂出健康與安全手冊，擁有氣喘病史的麥基，勢必被列在高風險參賽人員名單之中，湖人醫療團隊基於麥基的健康與安全考量，可以禁止麥基前往奧蘭多。

如此一來，假如麥基不能前往奧蘭多，霍華也因支持厄文選擇不想參加復賽，湖人頓失兩大禁區門神，就算他們可以找尋其他替代人選參加復賽，整體內線戰力也難以比擬麥基、霍華兩人坐鎮時的強度，這下子「小皇帝」詹姆斯就傷腦筋了。

(中時 )