大陸官方通報，6月24日北京新增13例確診病例，北京新一波疫情已累計新增269確診病例。大陸官媒提醒民眾，此次端午假期正值北京疫情防控處在最緊要的關頭，稍一鬆懈，就可能前功盡棄、功虧一簣。

新華每日電訊報導，端午節到來，北京進入抗疫「戰時狀態」後的首個小長假，北京雖然已遏制疫情蔓延勢頭，但是防控形勢依然複雜。面對可能出現的人員流動和交互增多，必須保持戰時警覺，繃緊防控之弦，做到放鬆心情，不放鬆防護。

報導稱，從近3日的疫情通報看，北京新增病例分別為9例、13例、7例，疫情防控進入「平穩期」。但假期出遊、就餐、購物、聚會等活動不可避免地加劇人員的流動和交互，無形中增加了病毒擴散的可能，必須制定細之又細、嚴之又嚴的預案、措施，防止出現任何閃失。

北京市規定三類人員禁止出京外，其他人員原則上堅持「非必要不出京」，並對端午假期就餐、遊覽、購物等提出了一系列嚴格的要求，目的就是防止出現人群聚集，最大限度減少病毒傳播的可能。

報導稱，端午假期對於北京疫情防控是一次「壓力測試」。這一測試不光是對相關單位、防疫一線人員的測試，更是對全民防疫意識的測試，包括餐飲門店、景區景點、網紅打卡地等。嚴格落實測體溫、戴口罩、一公尺線、勤通風、限客流等防控措施。

(旺報 )