高雄市長補選的人選出爐，將由民進黨的陳其邁對上國民黨派出的市議員李眉蓁以及代表民眾黨出戰的親民黨市議員吳益政；此前大多數的人都認為陳其邁將會挾著罷免時的93萬票優勢，一路順遂當選市長，但是當韓國瑜支持的李眉蓁出線後，一切卻又進入了未定之天！

PTT網友發文討論。(圖/翻攝 PTT論壇)

熱血公民教師黃益中就在政論節目中提到，陳其邁在2018年得的得票僅有74萬，而「罷韓」的能量不可能在短時間內二度凝聚，所以陳其邁要突破他在2018年的票數可以說相當困難；而韓國瑜儘管遭到罷免，但是韓在高雄的票「最少都有60萬！」當韓國瑜全力助選李眉蓁，那麼陳其邁恐怕得要非常努力，才有機會贏得這場補選。

這個說法引發網友熱議，有表示民進黨如今已經過度動員高雄了，總統、罷免、補選三次投票，都要動員北票青年回鄉投票，坦白說已經讓高雄人精疲力竭，現在只能炒作「韓國瑜恐怕可以催出60萬韓粉」來打危機牌、賣「亡市感」，把陳其邁說得岌岌可危、繼續消費韓國瑜，但是這樣子真的能再度催出50%投票率嗎？讓他很懷疑。

(中時電子報)