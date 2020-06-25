外媒引述兩位消息人士於新德里時間24日表示，蘋果、思科和戴爾等美國企業的產品，受到中印邊境緊張局勢升高拖累，因印度港口扣留從中國進口的商品。消息人士指出，而蘋果在印度的代工製造商富士康的電子元件也受到牽連。

路透報導，印度政府和產業消息人士稱，儘管沒有發布政府通知，但印度主要港口的海關官員已經扣留來自中國的貨櫃，並要求提供額外的清關資料。

此一舉動正值印度和中國之間的緊張局勢加劇之際，6月15日中印邊境衝突導致至少20名印度士兵死亡，中國方面的傷亡數字不詳。

代表美國企業的遊說團體美印戰略合作關係論壇（USISPF）在一封日期為6月23日的信中對印度商務部表示，缺乏透明度和拖延可能會擾亂商業與製造業營運。USISPF指出，印度當局突然喊停大多數主要港口與機場對來自中國（或許還有其他地區）的工業托運貨物的清關。

USISPF表示，此舉向尋求可預測性與透明度的外國投資者發出一個令人擔憂的訊號。

兩位業內人士指出，蘋果、思科、戴爾和福特汽車的產品也在受到影響的產品之列。但目前還不清楚哪些港口扣留貨物。對此，福特表示，一批托運的汽車零部件被滯留在印度南部城市清奈的一個港口，該公司正在提供當局要求的資訊。

印度電子和行動通訊行業組織ICEA則表示，其成員已被告知清奈、孟買和德里的機場，將對所有來自中國的貨物採取新的檢查程序。

(工商 )