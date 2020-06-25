外媒援引美國國防部文件稱，華府已經決定將包括資通訊設備商華為、安全防控設備商海康威視等在內的20家中國企業，列為中國解放軍支持或控制的企業，這為美國政府實施新的金融制裁奠定基礎。

路透引述不願透露姓名的美國國防部官員證實，相關文件已經遞交給國會。文件列舉受解放軍支持或控制的企業，還包括電信商中國移動、中國電信，及飛機製造商中國航空工業集團等。

相關文件是由美國國防部根據1999年的一項法律所撰寫，目的是確定哪些企業是由解放軍支持或控制。但被列入名單的企業不會立即遭到美國政府制裁，而是當總統宣告相關企業危及國家安全時，才會將其納入被制裁名單。

美國國防部傳統上不公布相關名單，但是在中美雙方在技術、貿易與外交政策方面的緊張局勢不斷升級之際，美國民主與共和兩黨議員一直要求國防部公布名單。

2019年9月，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員卡頓（Tom Cotton）致信給國防部長艾斯培（Mark Esper），對於中國政府支持中國企業將新興民用技術用於軍事目的表示擔憂。並在信中詢問，國防部是否會承諾盡快更新並公布這份名單。

(工商 )