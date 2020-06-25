住展雜誌今（25）日公布最新調查指出，2020年上半年北台灣預售新案銷售率最高的前十個行政區，台北市內湖、新竹東區，飆到最高，平均都賣到七成以上，主要是電子科技業受疫情衝擊相對較小，房市買盤相對穩定。

前十名銷售率最高的行政區，依序為：內湖、東區（竹市）、壯圍、三峽、北區（竹市）、泰山、竹北、大安、五結、新屋等地。

住展雜誌研發長何世昌表示，上半年建案熱賣區域都在電子科技業的重鎮，由於電子科技業受到疫情的影響小，該產業就業情況穩健，從業人員購屋需求與信心相對較高，當地房地產市場也就跟著發大財。

以內湖來說，每個次分區建案銷售都明顯加速，尤以15坪～50坪之間的房型銷售狀況最佳，熱銷案如「昇陽樹也」、「大道東」、「源利御品」等。

竹市東區則以關長、光埔及介壽段重劃區最為賣座，原因是距離竹科很近，特別受到竹科客青睞，熱銷案如「寶睿博第」、「美麗華大方」等。

何世昌認為，上半年房市雖然表現不俗，買氣也讓業者很樂觀，不少地區銷售率表現亮眼，但還是要注意，供給量居高不下的問題，同時要避免推出買氣較冷的高總價產品，以免沒搭上順風車反而「熱」極生悲。

(工商 )