立法院副院長蔡其昌。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

近期總統府提名監察委員名單引發爭議，討論許久的廢除考試院、監察院再度受到議論，國民黨近期主張要廢考監院，並重新定義九二共識，立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪表示，樂見國民黨廢九二共識、五權憲法兩神主牌，尤其是聽到國民黨要廢除考監院，感到振奮人心，希望國民黨這次是深思熟慮，不要因為反對考監委提名，把廢除考監院當成理由。

蔡其昌說，廢除考監兩院一職是民進黨的主張，希望五權分立變成三權分立，但涉及修憲，需要國民黨也支持，昨天好消息是國民黨要廢除考監兩院，振奮人心，雖然不敢斷定，但希望持久度要夠，不要因為反對提名就找冠冕堂皇的理由反對。

針對藍營質疑民進黨主張廢除考監兩院，現在委員提名卻提好提滿，蔡其昌解釋，在廢除監察院前，監察權沒有指定其他機構執行不可以，監察院要調查失職公職人員糾正彈劾，不提名監委，監察權誰來執行，提名考監委跟廢除考監視兩件事情要分開看，當初大法官釋憲，沒有監察委員屬於違憲，所以仍是要提名考監委員。

對於國民黨主席江啟臣想要拿掉九二共識，蔡其昌說，改革真的很困難，過去國民黨背負一個殼，以為是無敵戰甲，現在變成廢鐵要拿下來，要面對大老反對真的不容易，但如果國民黨兩張神主牌，九二共識及五權憲法都廢除掉，台灣真的會比較進步。

江啟臣上任國民黨主席後積極推動改造，卻也引發黨內諸多批評，蔡其昌認為，大家無用太早斷言，應該要給江啟臣一點時間，改革需要魄力、決心跟方法，江主席拋出改革的構想後，如何去說服釐清國民黨內的糾葛，現在才是面對考驗的時候。

總統府先前有意提名國民黨籍前台東縣長黃健庭擔任監察院副院長，引發各界反彈，蔡其昌說，相信總統府做法是基於好意，希望藍綠經過罷韓案後關係可以和解，但是方法不好。

(中時 )