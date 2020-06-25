有市民反映西大墩公園廣場照明不足，希望能增設照明設備，在地企業寶立光電公司得知消息，捐贈兩支風力和太陽能互補的路燈。因西大墩公園屬於考古遺址保留地，不能任意挖掘或施工；經立委張廖萬堅及市議員林祈烽協調幫忙，並邀請文資處長現場會勘，終於促成美事一樁，讓西大墩公園廣場得以更加明亮。

林祈烽指出，位於環中路旁的西大墩公園佔地廣闊，是附近市民平日休閒運動的好去處，公園廣場夜間更是長年都有市民在跳舞健身，但西墩里長張長瑞及民眾反映，廣場照明似乎不足；希望市府能增設燈光設備，讓夜晚在廣場活動的民眾能更增添安全性。

西屯區在地企業寶立光電有限公司總經理廖順億得知消息後，願意捐贈兩支風力和太陽能二合一的綠能路燈給公園。廖順億表示，這種綠能路燈不用外接電力，光靠風力和日光照射，晚間就能有充足電力；特別是在山區或較偏遠的地方，最適合安裝這種路燈，一來可以減少纜線的維修，二來也可避免電纜被偷走的風險。

林祈烽表示，因公園為考古遺址保留地，底下可能有歷史文物，未經文化資產處考古遺址審議會同意前，公園內都不可以任意的挖掘或施工；他和張廖萬堅為促成這樁美事，日前特別邀請文化局文資處長李智富親至公園會勘，之後也到市府向考古遺址審議會進行報告，終於排在日前順利動工架設完成。

林祈烽強調，現在公園的廣場照明已比以前明亮，他個人也多次於夜間前往公園運動，感覺真的好太多了，希望未來市府能多推廣這種利用風力和太陽能發電的綠能路燈，保障市民在夜間活動的安全，還可減少電費的支出。

(中時 )