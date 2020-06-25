國民黨徵召高雄市議員李眉蓁參加市長補選。對此，資深媒體人邱明玉爆料，李眉蓁出線的原因，除了高雄市黨部主委莊啟旺負責定案之外，背後還有前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬推波助瀾，也是一個重要的關係。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》上表示，李眉蓁一參選，大家還想說李眉蓁是誰，可是一提到她父親，大家就知道是任高雄市果菜市場總經理的李榮宗。結果李眉蓁一參選，她父親李榮宗包括藍白綠橘全部通吃、還有年輕時候參加過「社會團體」的背景全部都被挖出來。

邱明玉再表示，李眉蓁出線原因，有傳出說除了莊啟旺負責定案之外，背後還有李佳芬推波助瀾，也是一個重要的關係。且為何李眉蓁會被視為傳統的韓家軍？因為韓國瑜當選市長後，首次睡得果菜市場辦公室，就是李榮宗的寢室和辦公室的地方。

邱明玉再補充，另外就是傳出韓國瑜要選總統時，顏家去看韓時，李榮宗也坐陪。總而言之，李家和韓國瑜關係是非常密切的。

(中時電子報)