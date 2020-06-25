今天就是端午佳節，迎接而來的是疫情趨緩後長假，民眾都規畫與親友一同出遊，警察為了讓民眾安心過佳節，仍堅守崗位，維護社會治安及交通安全。中市警六分局工業區所志工媽媽們，特別在端午節前夕到派出所，贈送應景的粽子及養生補氣的雞湯，激勵員警士氣。

警察工作24小時不間斷，尤其重要節日仍需堅守崗位，近日適逢特殊傳染性肺炎疫情，警察投入大量人力在防疫工作上，以保護人民安全，警察志工媽媽見警用心用力為社會付出，特別準備美味的粽子慰勞辛苦執勤的員警們，關懷員警們的身心建康、提振員警工作士氣。

工業區派出所長王中正表示，警方不分節日、不分晝夜維護轄內的治安與交通，對於志工媽媽的支持與鼓勵，同仁感到相當暖心，員警將會更加努力，致力於守護轄內的治安與交通，讓大家能更無後顧之憂的拚經濟，振興國內經濟榮景，也祝福端午佳節平安愉快、順心。

(中時 )