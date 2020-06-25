端午節吃粽子，有些人喜歡搭配醬料想用，有網友就發文分享，自己心目中的無可取代的「神醬料愛之味」，吸引了逾2000人按讚，不少人產生共鳴回應，沒錯啦！吃粽子一定要搭配這味。

一位網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文分享，吃肉粽不管怎樣，唯一最愛的、無可取代的只有「愛之味」，然後吃炒麵，只愛東泉（因為是台中人），大家也是這樣嗎？

貼文一出，吸引超過2000位網友按讚，引發討論，「一定要搭配這味」、「甜辣醬是無可取代的」、「肉粽就是要愛之味！！ 在北部吃麵店都想自己帶東泉」、「老公用愛之味算重度成癮」、「吃粽子搭配愛之味才是王道」。

另也有網友大推「東泉」說，「粽子搭東泉也是很美味呀，因為東泉就是百搭」、「買過東泉，就會發現愛之味好像是東泉的稀釋版」、「吃過東泉就回不去了」。

(中時電子報)