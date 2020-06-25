台青變身主播直播帶貨，三樂器聯奏「抖音」熱門歌曲，兩岸青年雲上共敘海青緣。第八屆海峽青年節之兩岸青年「雲聚首」活動25日在福州、台北兩地同步舉辦，兩岸青年雲端聚首、再續「福」緣。

當天，活動採取直播連線的方式，讓兩岸青年「齊聚一堂」，分享對大陸好山好水好文化的感悟，講述各自在大陸追夢、築夢、圓夢的故事。不僅如此，活動還特別邀請在榕台灣青年現場直播帶貨，為兩岸青年學子送上驚喜。

對於這場別開生面的「雲聚首」，兩岸青年早已心生期盼。來自台灣的巨人橄欖球俱樂部成員楊錦泉說：「福州不僅是外公的故鄉，也有我最熱愛的運動，我還在這塊福地贏得過冠軍！」台灣大學的郭昕妮說：「因為參加領袖營，我走進了福州，讓我對到這裏工作很憧憬！」福州三中翁正浩說：希望「雲聚首」的彩虹橋能成為一座友誼之橋，讓榕台兩地的朋友在這裏相識相知，讓兩岸同根、同源的文化在這裏發展。

本次活動由福州日報社、福州市教育局共同主辦，福州日報、福州新聞網、中華青年發展聯合會承辦，福州市台胞投資企業協會、福建省語文學會、中瑞劇坊協辦。主辦方相關負責人介紹，活動組織參加過海青節的青年「雲聚首」，拉近了榕台青年的心理距離，更方便兩岸青年相互瞭解、締結友誼。

此次活動中，2015年參與第三屆海峽青年節之海峽兩岸好文章徵文「進家門•一家親」交流活動的兩岸青年時隔5年首度「相聚」。其中，在台北會場參與「雲聚首」活動的有100多名台灣青少年。

多年來，海峽兩岸好文章徵文活動作為兩岸青少年以文會友的平台，致力於在探尋同根同源的文化底蘊中，增進兩岸青少年的情感互動，促進文化交流。據悉，第六屆海峽兩岸好文章徵文活動將於近日啟動。2013年以來，已成功舉辦7屆海峽青年節，累計吸引2萬餘名兩岸青年參加，其中台灣青年近萬人。

(中時 )