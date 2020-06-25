大陸湖南省湘潭市人民法院近日審理一起詐騙逾百萬元案件。湘潭市小胡（化名）懷孕不知道孩子的父親是誰，她消息告訴了2個她懷疑的對象，楊男娶她為妻，李男被她當成提款機；孩子親子鑑定報告出爐後發現孩子不是李男的，小胡自己主動投案，最後法院以詐欺罪判處小胡有期徒刑7年。

據《新浪網》報導，小胡曾與楊男、李男發生過關係，2016年1月她發現自己懷孕，因此不確定孩子的父親是誰。楊男是小胡正牌男友，從2010年開始交往，她便將懷孕消息告訴楊男，楊男承諾與她結婚，2人並於2016年5月20日結為夫妻。在這同時小胡也將懷孕消息告訴了李男，並稱自己要去做流產手術，和李男拿了一筆錢。

小胡其實沒有去做流產手術，而是將孩子生下，孩子出生後身體非常健康；小胡為了賭博、日常開銷，竟謊稱孩子得了肺炎、需要生活，向李男騙取人民幣19.28萬元（約台幣80.5萬元）。2017年她又稱孩子得白血病需要治療費向李男討錢，結果被李男拒絕，隨後她拿孩子向李男威脅，要告訴媒體、親友們，李男不得已先後又給了人民幣97.8萬元（約台幣408萬元），共騙取人民幣117.08萬元（約台幣488萬元）。

直到2018年，雙方看到親子鑑定後，這才證實孩子的父親不是李男，小胡終於坦承自己的罪行，並退還李男人民幣45.25萬元（約台幣188萬元）。法官審理認為，小胡捏造事實、隱瞞真相，使李男產生誤會而交付金錢，她的行為已構成詐欺罪，判處小胡有期徒刑7年，處罰金人民幣5萬元（約台幣20萬元），且應賠償李男損失人民幣71.83萬元(約台幣299萬元)。

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(中時電子報)