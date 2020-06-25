到底從哪裡感染的？墨西哥日前有3胞胎，出生4小時就進行新冠肺炎檢測，被驗出陽性反應，醫院立刻對3胞胎的父母進行篩檢，結果竟然全都是陰性，墨西哥衛生當局稱這樣的情況是「前所未聞」。

綜合外電報導，墨西哥聖路易波多西州（San Luis Potosi）17日有1女2男3胞胎出生，他們約早產6週，出生4小時內就進行了新冠肺炎（COVID-19）篩檢，這是墨西哥衛生當局對所有早產兒的規定。結果3胞胎全都呈現陽性反應。

最初墨西哥衛生單位懷疑3胞胎的母親是無症狀感染者，然而對這對父母進行篩檢的結果， 2人竟然都是陰性，這讓衛生單位大感困惑，直言這樣的情況是「前所未聞」。

聖路易波多西州衛生局長蘭格爾（Monica Rangel）表示，目前已派遣專家小組對此進行調查。而3胞胎當中有2個狀況良好，沒有表現出新冠肺炎相關症狀，另1名嬰兒則有肺炎病徵，但情況也相當穩定。

(中時電子報)