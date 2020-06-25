◎兒童新樂園 銅板價玩透透

迎接新冠肺炎疫情解封後的首個連假，北市兒童新樂園推出好康優惠吸引民眾重返園區，凡醫護、軍警消和12歲以下兒童，本人和同行者1人皆可享50元銅板價一日票，無限搭乘13項大型遊樂設施；台北101景觀台除了票價降至150元外，還推出1大人帶2小孩也是150元的優惠，瞄準親子家庭族群。

◎新北運動中心 端午連假玩耍趣

迎接端午節4天連假，新北市各國民運動中心推出多項趣味比賽，有另類的陸上龍舟賽、也有結合特殊運動的「冰壺碰立蛋」體驗，為端午節增添趣味；體育處長洪玉玲表示，炎炎夏日，盼民眾過端午、多運動，健康享受4天連假，活動資訊可上各大運動中心查詢。

◎宜蘭生態綠舟 歡迎夜航探險

隨疫情解封，宜蘭縣政府為拚觀光，原本只開放白天遊船的冬山河生態綠舟，即起開放夜間遊船，讓民眾以遊船方式一窺「神祕水道」，縣府表示，如試辦成效良好，宜蘭縣的親水公園、梅花湖等景點也會開放夜航，盼能打響宜蘭的夜經濟。

◎安平尋古味 窺往日盛景

台南安平是台灣的源頭，不僅許多重要古蹟、公共建築與軍事要塞都在安平興設，最近熱門的新打卡景點《大魚的祝福》公共造景也在安平。區內還有園區、洋行、舊聚落及各式美食小吃，台南市長黃偉哲推薦大家端午連假前來走走逛逛吃吃，絕對不虛此行。

◎馬祖跳島遊 機加酒只要5500元起

台灣新冠肺炎疫情趨緩，連江縣政府至今仍維持零確診記錄，適逢「藍眼淚」旅遊旺季，連江縣政府推出揪團遊馬祖活動，有機會獲得行李箱、便利商店禮券等好禮，縣府也拍攝跳島旅遊影片，透過影片帶領民眾一窺4鄉5島之美。

◎來澎湖追夕陽 體驗漁村風光

澎湖觀光強強滾，虎井島獲交通部觀光局提薦2020年經典小鎮，馬公市公所乘勝追擊推出「金色雙島追夕陽2.0」之旅，主打虎井嶼、桶盤嶼雙島浪漫之美，邀您跨海享受最正港的小漁村風光。

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(中時電子報)