國民黨主席江啟臣上周在改委會中表示，「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，遭指刻意淡化九二共識，引來歷任黨主席各自提出看法。改委會青年組成員今天自發性到黨中央舉行記者會，強調兩岸新論述並非抹滅九二共識所創造出的兩岸繁榮，但已被汙名化的九二共識，如同傻瓜相機已不合時宜，而被改革的人難免會感到不舒服，甚至需要過去歷史讓他們覺得有存在感。

台中市議員羅廷瑋今天號召國民黨改委會青年組成員上午到黨中央前召開記者會，包含青年組副召集人黃士修與田方倫、國民黨青工總會長林杏兒、台北市議員徐巧芯、以及兩岸組成員、台中市里長涂力旋等人，共同為國民黨提出的兩岸新論述背書。

羅廷瑋表示，九二共識有無法抹滅的歷史，它的輝煌大家都知道，但不該糾結在過去歷史，更希望新的四大支柱可以符合社會期待，他直言，「難免被改革的人一定會很不舒服，甚至有一些需要過去歷史讓他們覺得有存在感的人，會覺得我們在抹滅他們過去的付出」，實際上，並沒有要抹滅九二共識所創造出的兩岸繁榮。

羅廷瑋指出，現在的年輕人不只想聽到國民黨反對台獨，還想聽到著力於新價值，國民黨反對台獨絕不是因為共產黨反對台獨，而是看到台獨將讓台灣耗損更大的國家成本，甚至引發戰爭。語畢，羅脫下印製「包袱、枷鎖」的外衣，露出裏頭貼上新論述貼紙的T恤，象徵國民黨需要靠新論述來進行蛻變。

林杏兒坦言，新一代年輕人對九二共識四個字根本不太熟悉，為什麼我們還要抱著它，感覺好像一定要把它放在大門口，每天看著這四個字，其實我們捍衛的不是九二共識，而是中華民國主權，以此論述為主，從來沒說要拿掉九二共識，但就如同「年輕人拿手機並不會說傻瓜相機不好用，但確實是不合時宜」。

徐巧芯說，兩岸小組提出的新論述為基本框架，更深的內涵由內部去溝通討論填補，但民代在和民眾互動時，至少可以說以中華民國、自由民主法治為依歸，這也是所有人都可以接受的共識。她強調，與其說堅持中華民國的兩岸論述是小綠，倒不如說民進黨在光譜上更靠向中華民國與國民黨。

徐巧芯指出，九二共識過去確實創造兩岸和平的里程碑，但現今被民進黨與一國兩制畫上等號，被中國大陸吃豆腐，片面改變九二共識的內容，使得九二共識面臨挑戰，若未來能跟大陸重新上談判桌，都是讓九二共識重新被社會接受的可能性作法。

涂力旋說，九二共識應該被超越，但不可抹煞它的成就，它可以是定海神針，也可以放置在耳朵之中，必須靈活地使用這項工具，國民黨提出四大支柱與四個優先行動，不涉統獨而是價值。田方倫批評，民進黨隱藏台獨黨綱，用抗中保台欺騙選票，國民黨永遠是守護中華民國的政黨。

(中時 )