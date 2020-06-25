端午節是疫情大解封第一個連假，雲林縣古坑鄉劍湖山世界湧入大批遊客，相較疫情緊張期間，回流1倍以上。（許素惠攝）

端午節是疫情大解封第一個連假，雲林縣古坑鄉劍湖山世界湧入大批遊客，工作人員忙得不可開交，但都很開心。（許素惠攝）

端午節是疫情大解封第一個連假，大家都不放過大解放的機會，雲林縣古坑劍湖山世界一早就湧入大批遊客，工作人員忙得不可開交，但是都開心地強調，有工作做真好，很久沒看到這麼多人了！比起疫青緊張時期，估計遊客至少回流1倍以上。

劍湖山世界9點開園，上午不到開園時間，售票處前已經有大批遊客大排長龍等候買票，雖然大解封，但是工作人員不敢大意，仍然遵循防疫SOP為大家消毒，而遠紅外線體溫偵測儀也運轉著，雖然天氣炎熱，仍有遊客自主健康管理戴著口罩。

豔陽高照，氣溫飆升，隨著解封後的第一個連假，劍湖山水樂園今天正式對外開放，遊客短褲涼鞋，一派輕鬆裝扮，甚至有人自備泳圈，很多人都是沖著游泳戲水而來，一入園便迫不及待地直搗水樂園下水，大享清涼，而各式各樣口味獨特的冰品也大賣，消暑涼快。

劍湖山世界指出，相較於疫情期間，連假首日遊客回流數達1倍以上，暑假近逼，預估遊客會再倍數成長，尤其年輕客群可望占多數。

(中時 )