國道彰化段１９８公里處車潮。（國道監測／吳敏菁彰化傳真）

國道彰化段１９８公里處車潮。（國道監測／吳敏菁彰化傳真）

又塞成最綿延的停車場了！25日端午連假第一天，國道一號從台中王田以南到彰化交流道系統、埔鹽系統到員林，從上午不到9點，車陣全湧，塞成「滿江紅」，車輛行進只能維持時速20至40公里的龜速，員林經北斗到雲林西螺，也是「橘子紅了」時速維持在40到60公里之間。

整個路段塞車的狀況到近午時分都還沒有緩解，車陣在高速公路上仍是走走停停，龜速般的前進，駕駛搖頭無奈，每次連假都是這麼塞，但是這次端午連假似乎塞得特別嚴重，可能是疫情讓大家都悶太久了，這次解封大爆炸了。

尤其彰化交流道等，不僅國道上車子都已經滿爆，連接閘道的車潮，還是沒停歇的不停匯流，車陣越來越龐大，車速也越來越慢。

國道第三交通隊表示，今天到目前為止泰安服務區及西螺服務區各發生1件事故，主線上都沒有事故。

彰化縣警察局也進行相關交通疏導管制，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於6月25、26日0時至24時封閉南下匝道，於6月27、28日0時至24時封閉北上匝道，呼籲該時段內利用其他交流道上高速公路。

彰化縣縣警察局建議替代道路規劃如下：

一、台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

二、台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

(中時 )