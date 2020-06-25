35歲的林小姐是一位典型甜點控，因工作壓力大且三餐時間不固定，正餐不是快速吃幾口飯就結束，不然就是沒吃，經常在下午空檔買蛋糕點心及咖啡當作一日小確幸。近期，咽喉「卡卡癢癢」常需咳嗽清喉嚨，伴隨聲音嘶啞、胸口灼熱、食慾差的情況，猜測感冒自行服藥後卻出現反胃灼熱感、夜咳的症狀而影響睡眠，求診後診斷為胃食道逆流。

衛生福利部臺北醫院中醫科賴博政醫師表示，胃食道逆流分為食道併發症和非食道併發症兩類症狀，主要是因為下食道括約肌的反覆異常鬆弛，使胃酸、食物或氣體容易從胃反流回食道。

典型症狀包括胸口灼熱、酸液上逆，俗稱「火燒心」，通常在剛進食完後較明顯，彎腰及躺臥會加重，其他症狀有胸悶胸痛、慢性咳嗽、喉嚨異物感、喉嚨發炎、聲音嘶啞、吞嚥困難及疼痛等，若因為忽視病情、沒有及早就醫，胃食道逆流也有可能會造成食道出血，甚至是嚴重併發症，如食道炎、食道狹窄、氣喘等。

為何會被誤認為感冒呢？賴博政說明，因為疾病表現複雜，胃食道逆流初期常會有咳嗽、聲音嘶啞，因此常被誤認感冒而拖延就醫；一般若無其他感冒症狀，如發燒、流鼻涕，也無吸菸、過敏等，且胃部反流現象在一週內出現兩次以上，此狀況持續數週就要懷疑是否有胃食道逆流，應儘速就醫求診。

改善及預防胃食道逆流，賴博政建議，要固定三餐時間，並少量多餐、定時定量，讓腸胃有時間緩慢消化，且不要暴飲暴食，進食速度放慢，細嚼慢嚥，使食物多在口腔中消化，減少胃部負擔。

另外，少吃刺激性、甜食及油脂類食物，如咖啡、濃茶、蛋糕、巧克力、八寶粥、鳳梨、柳丁、橘子，葡萄柚等；在餐後避免平躺或彎腰，可以去散步，避免飯後即趴臥。

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(中時電子報)