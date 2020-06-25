夏日炎炎高溫不斷，尤其昨(24)日全國用電量創下歷史第3高，台電宣布中火2號機於昨晚間19時重啟，台中市環保局以違反空污法及無許可證開罰200萬。環保署今早表示，2、3號機組許可已回到展延審查狀態，依空污法規定審查期間原許可繼續存在，可繼續操作，呼籲台中市環保局依法行政。

環保署空保處官員表示，對於台中市環保局昨日晚間稽查台中電廠，認為該電廠2號機組未遵守該局廢證處分，表達將依空污法開罰一事，環保署提醒，台中市環保局2019年12月廢證的違法行政處分，該署已依法撤銷，因此，台中電廠2、3號機操作許可已回到展延審查狀態，而且依空污法規定，審查期間，原許可繼續存在，可繼續操作。

空保處官員說明，台中市環保局以台中電廠生煤使用量超限為由，先後於2019年12月間針對該電廠進行3次處分並自2020年1月1日廢止2、3號機操作許可證及生煤使用許可證案，經該署查明其裁罰，錯誤引用空污法事實明確，該署為避免產生國賠及維護法律秩序，故於2020年2月25日依行政程序法第117條規定，依法撤銷臺中市環保局罰鍰與廢證行政處分，而且本案再經台中市環保局提起訴願，行政院於2020年6月24日認定無權訴願，訴願不受理，也表示台中市環保局原行政處分有極大瑕疵。

環保署表示，台中電廠2、3號機操作許可證已依空污法規定回到原廢止前之展延審查狀態，且台中電廠依空污法30條第3項得依原許可證內容繼續操作，環保署呼籲中市環保局應確實了解相關規定，並依法執行公務，不應濫用空污法條文要求合法運作機組停機。

(中時 )