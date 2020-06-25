美國民主黨參議員民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）和布克（Cory Booker）正在向美國大型肉品供應商施壓，要求其在6月底前揭露在新冠疫情期間，向中國付運多少豬肉、牛肉及雞肉。並警告美國國內可能出現肉類短缺的情況。

路透24日報導，華倫和布克要求加強對泰森食品（Tyson Foods）、JBS USA、史密斯菲爾德（Smithfield Foods）、嘉吉（Cargill Inc）等公司的審查，因先前數以千計的肉類包裝工人感染新冠肺炎。

據美國農業部數據顯示，4月份上述公司向中國出口11.2萬噸美國豬肉，比以往任何一個月都多，且與2019年同期相比，暴增257％。

華倫和布克在本周寄給上述公司的信中表示，出口引發人們的疑問，為什麼美國肉類價格飆升？而美國總統川普於4月下令屠宰場繼續營業，以保護國家的食品供應不受影響。

兩位參議員指出，這種行為模式引發一些問題，例如上述公司是否履行對生產豬肉及牛肉的工人、其經營所在地的社區以及依賴公司產品養家餬口的全國消費者的承諾。

(工商 )