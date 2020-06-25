智慧型手機的相機功能越來越好，不少人認為有手機就可以拍照了，不需要另外背一台相機出門，也讓相機產業營運日漸艱困。日本奧林巴斯（Olympus）近日宣布，將把包含數位相機在內的影像事業「分社化」，再出售給投資基金的日本產業夥伴公司。

綜合媒體報導，根據奧林巴斯聲明指出，該公司從1936年推出第一款相機以來，開發出了許多產品。但由於智慧手機的興起，相機功能也不斷進步，導致傳統數位相機市場快速萎縮，儘管公司也嘗試透過重新改造生產基地以增進成本效率、或將產品專注在高價值的可交換式鏡頭上等方式改善營運，但公司影像事業部門仍連續3個財年虧損，因此決定將影像事業部門出售。

奧林巴斯表示，智慧手機普及使得數位相機事業陷入苦戰，將把包含相機在內的影像事業分社化，再出售給投資基金的日本產業夥伴公司，預計9月訂定最終協議、年底前完成交易，該公司將退出經營84年的相機事業，接下來專注於醫療設備產業，傳奇相機品牌將走入歷史。

(中時電子報)