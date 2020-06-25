鄧倫的演技是當代流量小生中數一數二的，以哭戲來說，鄧倫哭起來不是很好看，但他在情緒的感染力，引起觀眾們心疼掉眼淚，充分顯示出鄧倫塑造人物的能力，也因此他的熱度與關注度持續上升。 在《海棠經雨胭脂透》中鄧倫這幾場哭戲演繹得十分到位，讓觀眾們也沉浸在「倫式眼淚」裡，只能說鄧倫「共情力」太強了。

郎月軒(鄧倫 飾)明明心裡喜歡著海棠，卻要替大哥去向海棠提親，深夜買醉。（圖／龍華電視提供）

因不能說出口而痛失愛情的悔恨

郎月軒（鄧倫 飾）為了幫助大哥朗月明（應昊茗 飾）可以和海棠（李一桐 飾）成親，明明心裡喜歡著海棠，卻要替大哥去向海棠提親，深夜買醉，回憶著和海棠相處的過程，為了表現痛失愛情後的無力感，沒有撕心裂肺的大哭，而是用情緒層次慢慢堆疊，哭紅了雙眼。

在父母與愛情的抉擇之間鄧倫選擇了辜負海棠，在大哥和海棠成親當晚，來到海棠的家門口買醉懺悔。（圖／龍華電視提供）

因家族與愛情的兩難而崩潰

在父母與愛情的抉擇之間他選擇了辜負海棠，在大哥和海棠成親當晚，來到海棠的家門口買醉懺悔；當海棠發現一切是個騙局，離開朗家回到自己家時遇見了月軒，面對海棠的質問，月軒再也壓抑不住心中的情緒，陷入崩潰，瘋狂掉淚道歉。

因被家人懷疑而委屈失望的朗月軒。（圖／龍華電視提供）

因被家人懷疑而委屈失望

對手「施杭露」居然在賣「朗里春」祖傳祕方鴻雁胭脂，朗月明一口咬定朗月軒就是內奸，父母親都不相信月軒的解釋，還動用到家法。這一段，鄧倫的眼淚一直在眼眶打轉，因覺得不公，從辯解到失望的眼神，情緒上的變化，不是一朝一夕就練出來的。

朗月軒發現當了20多年的至親居然是殺母仇人。（圖／龍華電視提供）

因身世和殺母仇人揭曉感到心痛

當朗月軒知道自己未曾謀面的親生母親，居然是被自己當成至親的養母馮春言殺害，面對養育之恩，心裡掙扎痛苦，對於自己人生的茫然而滴下眼淚。但因為鄧倫皮膚太白了，有觀眾為了看清楚鄧倫的眼淚，還將這段重複多次。

朗月軒和施迪文最好的朋友，面對好友的離世，嚎啕大哭，從眼神可以感覺到他的悲痛，以及想復仇的決心。（圖／龍華電視提供）

痛失好友、摯愛失憶的無助

在劇中，朗月軒和施迪文最好的朋友，面對好友的離世，嚎啕大哭，從眼神可以感覺到他的悲痛，以及想復仇的決心；摯愛海棠因受傷失去記憶，朗月軒深情地告訴她，關於他們之前發生過的事情，試圖喚起海棠記憶，這種細膩的表演，反而把男人的隱忍和深情表現的淋漓盡致。

鄧倫在綜藝節目的賣力搞笑，讓大家都快忘記他是科班出生的演員，在《海棠經雨胭脂透》中，鄧倫飾演朗家二公子朗月軒與顧海棠相愛相虐，歷經誤會困難後，朗月軒也從一開始的紈褲子弟到扛起家族的興衰，兩人對人生和感情看得更透徹，一起將「朗里春」發揚光大。《海棠經雨胭脂透》將於6月25日起平日晚間六點，在中華電信MOD353頻道「龍華偶像台」播出，全台電視首播。

(中時電子報)