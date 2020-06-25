惠民措施！7月1日保險新制與責任準備金調降，進入倒數最後五天，所有保單保費都會調漲或內容縮減，但只有一種保單保費不變，即一人一生最多可買二張的「小額終老」保單，保險局剛核定，7月1日之後，小額終老壽險預定利率維持2％，相關規定亦不調整，成為下半年唯一保費及保障內容不變的保單。

小額終老保單即金管會為了因應高齡化社會，提供最後一哩路的商品，即簡單的死亡給付保單，讓長者可以自己用小錢安排身後事的費用，不影響家人，原本設計是每人一生限購一張、保障上限30萬元，責任準備金利率優於一般保單、附加費用最多只能收10％，同樣保額可以比一般商業壽險保費便宜20~40％不等，連不少保險局官員、保險公司高階主管都有搶買。

保險局更在2019年下半年開放小額終老保單，一人一生最多可買兩張，且最高保額由30萬元拉高到50萬元，買氣迅速「倍增」，去年上半年小額終老只增出2.6萬張、保費4.2億元，但下半年就賣出5.8萬張，保費9.78億元，全年等於有8.4萬張、保費13.98億元。

但因為2020年所有保單責任準備金利率調降1碼（0.25個百分點），小額終老保單的預定利率亦從2.25％降到2％，據壽險業者表示，保費是越年輕者漲越多，約15~20％，高齡者則是漲2~10％，20年下來保費會差1~2萬元。

7月1日後新台幣保單責準利率必須再降1碼，若小額終老保單也跟著降，保費又會漲2~20％不等，影響保戶購買基本保障的美意。

因此保險局近日核定，7月1日小額終老保單的相關規定維持不變，即預定利率維持2％，保費將不漲，但年底時會再檢討一次，即2021年小額終老保單的保費還是可能再漲一次。

(工商 )