日本軟銀掌門人孫正義於25日舉行的軟銀集團年度股東大會中宣布，即日起退出阿里巴巴集團董事會。孫正義表示，「作為董事，我從阿里畢業了」。

新浪科技報導，5月18日，軟銀集團宣布馬雲將卸任軟銀集團董事，孫正義於6月25日對馬雲向軟銀的貢獻表示感謝。孫正義指出，2019年，張勇繼任馬雲擔任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO，「這位年輕的傑出領導者將領導這家了不起的公司，是個十分值得信任的領導者」。

阿里巴巴的股票目前仍是軟銀持有的價值最高的資產。孫正義表示，軟銀仍將盡可能長期地持有阿里巴巴股票。公開資料顯示，軟銀自2016年起從未出售過阿里巴巴股票。2020年1月至今，道瓊工業指數與日經225指數分別大跌11％、5％，但軟銀持有的阿里巴巴、T-Mobile和SBKK逆勢增長9％。

投資阿里巴巴一事被孫正義視為其「最成功的投資」，也是投資界的傳奇案例。2000年，軟銀對成立僅一年阿里巴巴投資2,000萬美元，到2014年阿里巴巴在紐交所上市時，軟銀持有的阿里股份價值暴增約2,900倍。

2019年12月，孫正義在東京大學一場談話中回顧投資阿里巴巴的場景，馬雲和他所見過的創業者不一樣，不談商業模式，也不要錢，馬雲只說自己的願景，能夠感受到其決心和激情。5分鐘後，孫正義對馬雲說，「我懂了，你要改變世界」。

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