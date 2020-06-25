今（25）日端午節，到底南北粽好吃，還是北部粽好吃，再度引起網友論戰。行政院長蘇貞昌應景在臉書PO出粽子照片，被問到南北粽哪個好時，他神回「太太包的好吃」，網友看完後也笑了。

蘇貞昌在臉書表示，「端午連假開始了！太太親手包的一顆粽子和二瓶熱茶可以讓我奮鬥一整天！」也要趁連假把平日無法細讀的資料好好咀嚼吸收一下，連假後繼續衝衝衝！

文章最後，蘇貞昌標註交通部長林佳龍，表示「我拍的沒脫焦」，也喊話正在高雄力拚選戰的陳其邁，說「有沒有好好吃肉粽？我怕你瘦了」。

林佳龍接收到「召喚」，在底下留言「院長這張焦距準，就是頂光有點強」，蘇貞昌笑回「一般人都要幾十年才拿得起這種頂光配」。蘇貞昌女兒蘇巧慧來參一咖，表示「爸爸你的自拍技術大有進步」。

另外，有網友問「先說是粽子還是油飯！」「北部粽還是南部粽好吃？」要蘇貞昌做出選擇。蘇貞昌則神回「太太親手包的 絕對是粽子」、「我太太包的好吃」，網友看了笑說「院長這回覆，求生慾望很強啊！」「生存慾望破表」「真會說話」。

（圖／摘自蘇貞昌臉書）

(中時電子報)