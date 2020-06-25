蘇花改往花蓮方向，到上午十時達8千多輛。（花蓮警方提供／王志偉花蓮傳真）

端午連假氣溫強朗，推升出遊動能，大批車輛湧入花蓮，蘇花改於今天凌晨零時起南下方向出現大量車潮，至凌晨3時進入高峰，上午持續維持每小時約1000輛的交通量。公路總局第四區養護工程處統計，截至上午10時，蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為8816輛，北上花蓮往宜蘭方向為1208輛，蘇花公路轄區花蓮新城警分局已加派員警進行交通車流疏導，也避免發生擦撞事故，否則則可能會耗費更多時間。

上午車多路段包含蘇澳交流道至蘇花改蘇澳端、蘇澳端及東澳端路口南下方向、東澳至南澳、南澳市區經大南澳陸橋至蘇花改觀音隧道北口南下方向。

公路總局第四區養護工程處，蘇花改本月20日實施提速，除仁水隧道維持速限50公里外，蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到和仁，主線路段行車速限由60公里調整至70公里、並增設最低速限50公里，提醒連假行駛蘇花路廊的民眾注意，遵循速限行駛。

針對大眾運輸，端午連假也有新措施，為縮短民眾搭乘北花線國道客運的行車時間，端午連假25日清晨3時至26日中午12時，試辦國道客運台北-花蓮線路線調整，南下方向的所有班次，將不停靠蘇澳地區的公車站位，以節省旅行時間，由蘇澳地區前往花蓮的民眾，可改從蘇澳國中站搭乘市區公車201線、201A線。

花蓮新城警分局全日加派人員進行交通車流疏導，在台九線145公里處也就是和平村的克尼布東路在上午十時車流較多，逐漸出現回堵狀況，平均車速約30至45公里。警方請用路人收聽交通廣播掌握路況消息，也建議避開交通尖峰時段進入蘇花改，以免造成行車不便。

(中時 )