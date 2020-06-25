大聯盟本季例行賽縮減為60場，是史上最少的一季，球員攻守數據例如全壘打、勝投、安打數肯定大幅下滑；不過平均數據像是打擊率、自責分率卻有機會締造新紀錄。受益者將是那些身體健康(包括不生病)與開季勇猛的人。

最近的一次「四割男」距離我們79年了，那是1941年紅襪傳奇泰德威廉斯(Ted Williams)寫下的0.406打擊率，該季他還有37轟(全壘打王)，然而MVP卻落到洋基巨星狄馬喬(Joe DiMaggio)手裡。

美媒《紐約郵報》指出，鈴木一朗2004年勇奪美聯打擊王，他曾在60場之內(6月底至9月初)達到0.453的打擊率，這個數字遠超過美聯史上所有打擊王。

去年連霸國聯打擊王的葉利奇(Christian Yelich)，若只算開季60場的數據，他的打擊率為0.346，攻擊指數可達驚人的1.209，他是在球季後段才開始下滑。大聯盟整體9月季末的打擊率會低於6至8月期間。

相較之下，美聯第一戰將卓奧特(Mike Trout)則是細水長流，去年一整季的數據都維持頂尖，他的攻擊指數自開季40場之後從未低於1.000，沒有明顯的高低起伏，只打60場就比較吃虧。

(中時電子報)