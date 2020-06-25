端午連假各地湧現車潮，1968人潮警示旅遊景點連假首日上午卻是綠油油一片（人潮少），交通部長林佳龍今日視察車流狀況，面對媒體詢問，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，旅遊熱點資訊決定先下架，上午卻顯示綠色一片，確定功能下架了嗎？林回應，四個景點人潮比較多，人潮警示功能連假後才會申請下架。

新冠疫情爆發後，交通部高公局1968APP新增人潮警示功能，上路後卻爭議不斷，陳時中日前表示，疫情趨緩，旅遊熱點資訊決定先下架，林佳龍25日面對媒體詢問表示，剛聽取高公局報告，目前有四個景點人潮比較多，因指揮中心有新決定因此端午連假期間，1968APP會維持提供人潮警示，等連假過後將會申請下架。

高公局補充，上午四個景點人潮多，分別為南投武嶺合歡山、宜蘭蘇澳服務區、花蓮鯉魚潭環湖周遭以及基隆七堵南興菜市場呈現人潮壅擠狀況，人潮示警是依照收訊狀況，可能會有誤差。

(中時 )