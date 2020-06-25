中天綜合台《地球人請回答》今日晚間9點將播出主題「最強空姐挑戰賽（下）」，分別邀請空姐蔡逸帆、瑄瑄、Nina、蜜雪兒、竹竹、韓涵、林維菈、美美、雯雯、小萱、Anna、KIKI、Iris、Amanda、LALA、Vivian、Emily、Kate、Ling、Katy、Abby、溫蒂、茉莉、朱利安、呆呆、吳真、阿智、安柏、晴天、小安上節目分組競賽，搶奪「最強空姐」寶座，還有機會把獎金帶回家。經過上半場一番廝殺，比賽進入白熱化，沒想到考題讓主持人胡瓜翻起舊帳，自曝「每次都被女兒羞辱」！

蔡逸帆在四強賽中成功回答出台灣航空公司沒有加入的航空聯盟，順利晉級冠亞軍決賽，小禎順勢為觀眾說明：「（航空聯盟）就是里程數可在聯盟內部通用兌換，但比如說星空聯盟的累積的里程數就不能拿去寰宇一家用。」胡瓜感嘆：「像我們坐飛機從來沒有什麼累積里程。」小禎在一旁聽了激動說：「怎麼會這樣？你下次要買機票，就要叫我幫你刷嘛！」胡瓜忍不住打斷她：「妳不要再講了！」

蔡逸帆表示自己購物也報小禎的會員。(中天綜合台提供)

原來胡瓜先前買鞋時被店員詢問會員身分，胡瓜回：「來買過，不曉得有沒有加欸！」後來輸入自己的電話查不到，只好請店員用女兒小禎的電話查查看，結果一試就成功。小禎聽完狂笑：「我是凡走過必留下痕跡啊！」胡瓜無奈說：「每次都被女兒羞辱！」來賓蔡逸帆也爆料：「那天我買東西也報她（小禎）的會員啊！還有折扣耶！」讓胡瓜忍不住抱怨：「她刷我卡，我還要報她名字，你說對還是不對啊。」父女逗趣互動惹笑全場。《地球人請回答》今（25）日晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )