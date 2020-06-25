新冠疫情趨緩，台灣逐漸鬆綁入境管制政策，不過目前沒有我國國籍的陸配子女「小明」們，仍無法返台就學。前新住民立委、全國移民團體聯合總會長林麗蟬今天表示，四天的端午佳節是家人親情團聚的日子，讓小明們深深體會到「每逢佳節倍思親」，呼籲政府重視「孩子與媽媽」團聚的「基本人權」、「受教權」的「基本人權」、新婚夫妻團聚的「基本人權」。

林麗蟬透露近半年來，一直收到新住民姊妹的電話、簡訊和書信等不同方式的陳情，哭喊「我孩子什麼時候可以回來台灣？」、「什麼時候可以回來讀書？」、「我好想他，都半年沒見了…」，新住民姊妹們在陳情時哭了，林麗蟬和服務處志工也哭了。

林麗蟬表示，新冠肺炎疫情已經放緩，中央防疫中心也宣布「國內旅遊解封，歐美日及東南亞等世界各國商業人士及移工都可以來台灣了」，應該是「人道考量」讓「小明」孩子們回台灣看看爸爸媽媽及同學，安心讀書並利用「暑假」，趕緊補課追上落後的進度，準備迎接下學期的學業挑戰。

林麗蟬說，後續配套學業補救措施也希望教育部幫忙，在台未滿184天而影響「居留資格」及「定居資格」的申請，更需要移民署幫忙思考配套考量。

林麗蟬指出，衛福部長陳時中口中的「小明」，只是個依賴媽媽扶養來台讀書的孩子，小明沒有選擇父母親的權利，他長期在台灣生活、讀書，從申請「依親停留」到「專案長期居留」，最後到「定居」取得「排台灣身分證的資格」，一直渴望成爲台灣人。

林麗蟬說，沒想到，因新冠肺炎疫情讓這群台灣之子「小明」，被政治汙名化成可以選擇台灣籍，而不選台灣籍的貪婪孩子，「陳部長你錯了！孩子不能選擇父母，而且孩子正在排台灣的身份證（每年有名額的限制）」。

另外，林麗蟬提到，過年前新婚的年輕陸配姐妹，也可能是全世界維一結婚半年還不能來台灣與先生團聚的「新婚夫妻」，兩岸政治與國族的對抗不能強加在一個孩子身上，「他們不懂政治」，「陸配」媽媽更是長期承受著歧視與政治上的「霸凌」，對一個基層的新住民家庭來說是不公平的，她們只是基層的農漁民、或工人或顧菜市場的小攤販，她們不懂政治。

(中時 )