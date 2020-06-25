新冠疫情可能替台美軍事合作帶來新契機？據《美國之音》報導指出，正在美參議院審議中的「2021財政年度國防授權法」（NDAA FY2021）提到，為了延續台美應對新冠疫情的合作，以及加強雙方在軍事醫療與人道合作，呼籲讓美海軍醫療船「安慰號」與「仁慈號」停靠台灣。雖然此並非首次國防授權法建議軍艦停台，但此次國防授權法將新冠疫情與醫療合作連結，實屬首次。

報導指出，總金額高達7405億美元的「2021財政年度國防授權法」中有兩條款與台灣相關，其中第1258號條款陳述美國的政策及參議院對《臺灣關係法》的意見；第1259號條款表達參議院對美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）及「仁慈號」（USNS Mercy）停靠台灣的意見。

根據1258號條款，「臺灣關係法」1982年的「對台六項保證」是台美關係的基礎，不過「台灣關係法中」並未限制美國盡可能深化彼此之間廣泛、緊密與友善的關係，包括防衛關係，且這此法應隨著政治、安全與經濟動態與不同情況來實施與執行。

此外，國會意見出，台灣關係法明確規範，美國預期台灣前途將以和平方式決定，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。草案也建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習（RIMPAC）、美軍歐文堡國家訓練中心（NTC）聯合訓練與雙邊軍演與訓練，擴大台灣軍人在美受訓可能。

至於第1259條國會意見建議美國國防部，應執行安慰號及仁慈號停靠台灣任務，以便延續台美對抗新冠疫情的合作，包括檢測、疫苗與藥物研發與口罩捐助，進一步改善美台軍事醫療與人道災難救助合作。

另外，美國眾議院軍事委員會正在審理2021財政年度國防授權法眾議院版本，眾院軍委會通過後將送眾院院會審議表決。若參眾兩院通過版本不同，法案將須經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過後，才會送交白宮交由總統簽署生效。

(中時電子報)