內政部警政署長陳家欽25日特地南下高雄慰問破案有功人員。（洪浩軒攝）

高雄愛河分屍案25日清晨偵破，警方逮捕年約60歲男性嫌犯，疑似與死者因債務糾紛引起爭執，一氣之下將對方掐死，再分屍裝袋丟棄於愛河，24日屍體經過相驗後，發現死者為年約80歲的王姓老翁，並在監視器發現愛河一名騎士行跡可疑，以車追人並於25日凌晨在羅姓兇嫌家外埋伏逮到嫌犯。

警方表示，經過法醫相驗後，透過指紋比對確認死者身分，大膽推測凶嫌應在深夜時間將屍體丟入愛河，調閱愛河周邊監視器後發現1名男子行跡可疑，再調閱死者住家大樓監視器，發現羅姓男子提著2戴深色旅行袋上機車，警方循車牌以車追人，25日警方埋伏3、4小時，在深夜2時許於苓雅區武廟路住處將正要出門的羅姓凶嫌逮捕到案，羅男也坦承犯案。

據警方說法，羅姓兇嫌於20日凌晨12時20分進入王姓死者三民區的建國路住家，疑似因為財務糾紛將死者掐死，於凌晨3時左右離開王住處，返回苓雅區武廟路自家住處拿2個旅行袋與菜刀，半小時後再返回王男住處將其屍體肢解，將凶刀與啞鈴放入旅行袋中，隨後再載著2屍袋離開，將屍袋藏匿於某處，22日凌晨才又載著屍袋到愛河棄屍。

據了解，雙方先前就相互熟識，羅男先前在擺攤做小本生意，但目前無業，他得知王男每月有1萬多元的低收補助，曾陸續向王男借錢數次，共積欠數萬元債務，20日羅男不知以何種名義進入王男家中，想要再與王男借錢，疑似王男不肯借款而發生口角，羅男才一氣之下將其殺害。

內政部警政署長陳家欽25日特地南下高雄慰問破案有功人員，陳家欽表示，原先就預計要下高雄與專案小組討論案情，希望以最快時間將這起社會矚目的凶案偵破，沒想到高雄同仁效率極高，一發現蛛絲馬跡，就一鼓作氣連夜追查並偵破，如今兇嫌遭到逮捕，他特地下來感謝他們的辛勞，給高雄市民安心。

(中時 )