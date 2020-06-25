軟銀集團首席執行官孫正義在今日舉行的軟銀集團年度股東大會上宣佈，自己將從即日起退出阿里巴巴集團董事。他表示：「作為董事，我從阿里『畢業』了。」阿里的股票目前依然是軟銀持有的價值最高的資產。孫正義稱，軟銀仍將盡可能長期地持有阿里巴巴股票。

5月18日，軟銀集團宣佈馬雲將卸任軟銀集團董事。今天，孫正義對馬雲對軟銀的貢獻表示感謝，他表示，2019年，張勇繼任馬雲擔任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO，「這位年輕的傑出領導者將領導這家了不起的公司，他是個十分值得信任的領導者」。

2000年，孫正義向當時還在起步階段的阿里巴巴投資了2000萬美元，這也是軟銀在科技公司上最成功的押注。截至5月19日收盤，阿里巴巴市值約5775億美元，軟銀持有阿里巴巴約25.2％的股份，照此估算，這些持股的價值高達1455.3億美元。

2019年12月，孫正義在東京大學一場對話中回顧了投資阿里的場景：馬雲和他見過的所有創業者都不一樣，不談商業模式，也不要錢，「他只說了自己的願景，我能感受到他的決心和激情，5分鐘之後我說我懂了，你要改變世界。」

5月18日，孫正義在其巨虧的財報發佈會上表示，軟銀集團將減持阿里巴巴股票，募集1.25兆日元（約117億美元），以回購軟銀公司股票。同時，軟銀當天還宣佈，阿里巴巴聯合創始人馬雲將辭任軟銀董事。此前馬雲已任軟銀董事會成員長達13年。

(中時 )