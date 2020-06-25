疫情解封後的第一個連假，交通部預期有大量出遊人車潮，並以春節的規模做輸運規劃，但「報復式出遊」的程度仍超乎想像，一早西部國道就湧現車潮，國道5號南下更是從昨日上午10時塞到今天中午12時，已連塞26小時，預計晚上8時才會舒緩。高速公路局建議，若行程還沒安排好，就不要再往宜花東地區。

高公局預估，今日車流以南下為主，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華、國3三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林等，行車時間是平日的4至5倍。

西部國道在上午6時左右出現車潮，7時起因進行高乘載管制，車流有稍微壓下來，但目前仍是車多狀況，預計到下午4時紓解。

國道5號南下方向，從昨天上午10時就湧現車潮，維持20至40公里的低速，昨夜又有許多人想提前出發，結果雪隧整夜都是走走停停大塞車，高公局原本預期半夜會有一波離峰，沒想到已連塞26小時。高公局統計，昨日國5的交通量，比去年增加約8％，今日至中午為止增加約20％。

高公局表示，國5的高乘載管制到中午12時，接下來又會有一波車流上路，預計要一路塞到晚上8時，建議行程還沒安排好的民眾，不要再前往宜花東地區。

(中時 )