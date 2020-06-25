世界體壇近日又爆發新一波疫情，大聯盟的確診人數也持續增加，根據最新消息指出，波士頓紅襪今（25日）傳出有球員確診新冠肺炎，隨後棒球營運部門主管布洛姆（Chaim Bloom）也出面證實，染疫者是40人名單的成員。

據《波士頓環球報》（the Boston Globe）記者斯皮爾（Alex Speier）報導，布洛姆稍早在視訊會議中證實，球團40人名單之中有球員確診新冠肺炎，他也補充道，這名染疫球員是在自己的家鄉做檢測，結果對新冠病毒呈陽性反應。

布洛姆說：「他去做了篩檢，結果發現對病毒呈陽，他一直沒有症狀，而且正在復原中，在這方面，我們很幸運。」這是紅襪體系下第2名染疫的球員，首位確診的是一名小聯盟球員，他在3月下旬篩檢時呈陽性反應。

上週費城費城人傳出多數球員與隊職員在清水市的春訓基地染疫後，接下來包含多倫多藍鳥、科羅拉多洛磯、紐約洋基、亞利桑那響尾蛇等隊伍都有球團人員確診，而大聯盟也隨即要球團關閉所有春訓基地，並做消毒。

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(中時電子報)