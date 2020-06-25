盧秀燕感謝萬和宮捐贈300萬元幫助中市國中小裝設冷氣。（陳世宗攝）

一年一度台中獨有的端午習俗「犁頭店穿木屐躦鯪鯉」，25日在萬和宮前登場！市長盧秀燕穿上同心協力木屐，手持「躦鯪鯉」字樣的船槳，踩踏木屐發出喀喀聲響，為活動揭開序幕；盧秀燕說，感謝萬和宮舉辦台中重要活動，不因疫情影響而中斷傳統文化活動，也感謝萬和宮捐贈300萬元幫助中市國中小裝設冷氣。

民政局指出，考量新冠肺炎疫情，台中今年原預定停辦端午節民俗盛事，但為讓傳統不中斷、滿足市民期待，萬和宮攬起責任，決定舉辦半天活動，民眾反應熱烈。「穿木屐躦鯪鯉，吃肉粽配麻芛！」

盧秀燕表示，萬和宮是台中重要的媽祖信仰宮廟之一，不僅照顧鄉親里民，也傳承地方民俗活動，她提醒民眾出遊在人潮聚集處要配戴口罩、勤洗手等，落實個人衛生防疫措施，祝福端午佳節平安、健康。

財團法人台中市萬和宮董事長蕭清杰說，今年因疫情縮小規模，但今年依舊有端午民俗闖關、木屐舞及社區民族表演、親子競賽、端午立蛋等活動；也有南屯在地美食如麻芛、肉粽、魚丸湯等，更贈送荷葉扇讓市民消暑，傳承年度盛會。

今日同時舉辦萬和宮捐贈儀式，教育局表示，萬和宮捐贈300萬元給中市南屯區國中小作為冷氣設備費，裝設學校的設施皆採「實名制」，標示捐贈名字或單位，感謝萬和宮的善心義舉，改善學生的學習環境。

(中時 )