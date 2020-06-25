國民黨今年因總統大選和月初罷免案，慘遭2連敗，讓黨主席江啟臣上任後決心要改革國民黨，但兩岸論述組的「九二共識」方案，卻引起黨內大老批評。對此，資深媒體人黃暐瀚分析國民黨兩岸現狀後，點出問題可能是「忘本」。

國民黨中央近期公布黨內改革方案，兩岸論述表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引起黨內質疑對「九二共識」的看法變的畏縮，更讓前黨主席馬英九、連戰，吳敦義都表達不滿。

黃暐瀚今25日在臉書發文表示，他身為中華民國的國民，所有在避免兩岸「開戰」前提下，所進行的互惠互利往來，都不該避諱主張我們是一個「國家」；同時，任何對岸侵害到中華民國「國家主權」的事情，我們都必須大聲提出「反對」。簡單結論一句話，與對岸交流可以，但不能忘記自己是「中華民國」！

黃暐瀚進一步指出，「九二共識」成形的過程，過去70年「國民黨反共」，但在公元2千年「政黨輪替」之後，國民黨從「永遠的執政黨」變成了「在野黨」，眼看兩岸情勢詭譎（當時一直擔心兩岸開戰），藍營力穩和平，這時，依據《中華民國憲法》基礎所創立的「九二共識」就產生了。

許多人好奇，「九二共識」是什麼？黃暐瀚解釋，「九二共識」就是「一個中國」。「我們主張是中華民國，對岸主張也是中國（中華人民共和國），既然大家都是中國，那就可以先擱置不同的部分，開始實質的交流」。然而，彼此在「中國」二字上可以曖昧，拿到全世界舞台時，卻無法模糊。

黃暐瀚也指出，全世界有170幾個國家跟中國大陸正式建交，中華民國邦交僅剩15個。對世界大多數國家而言，中國，就是中華人民共和國，不是中華民國。因為大環境對中華民國不利，力主「中華民國派」的國民黨，都必須以中華民國自居，以國家自居。再回頭檢討過去20年，國民黨「務實」與對岸交流的種種過程。或許基於禮貌，或是為了互惠，藍營太不堅持自己是「國家」，自己是「中華民國」，這給了民進黨很大的操作空間，告訴台灣民眾，國民黨親中。

黃暐瀚最後強調，因為教改與民眾思想轉變的因素，「中華民國」這塊招牌，在台灣目前的人口結構中，很可能已不是「多數」。但儘管如此，結果，卻不至於到「全盤皆墨、亡黨亡國」，「九二共識」其實可以留的，只要不忘記堅持自己是一個國家，不忘記反共」，強調我們是「中華民國」，雖是小眾，卻也不會消失。

(中時電子報)