高雄市長補選登記昨截止，民進黨徵召前行政院副院長陳其邁，國民黨、民眾黨分別徵召市議員李眉蓁、吳益政參選，三足鼎立確定。對此，資深媒體人黃創夏另類分析高雄市長補選兩大新重點，讓許多網友不禁笑了！

高雄市長補選將於8月15日投票，國民黨及民眾黨都在登記截止前徵召市議員參選，但知名度遠不及早已確定代表綠營出征的陳其邁，再加上藍營分裂，陳其邁選情備受外界看好。然而，立法院副院長蔡其昌被問及，國民黨及民眾黨誰會獲得第二高票，蔡其昌認為還是國民黨，如果國民黨這次選第3名，事情就大條了，代表藍營在高雄可以打包了。

黃創夏則在臉書另類分析高雄市長補選兩大新重點，包括一、李眉蓁丶吳益政誰得票多？二、所繳納的保證金拿得回來？

網友看完後紛紛被逗笑，並表示「陳其邁要改變佛系選法，沒有引爆點，後續就會越被邊緣化!之前韓就是這樣打敗陳的」、「第二名有什麼好爭的？」、「國民黨在盤算的就是韓國瑜被拔掉了，這次補選，年輕人及中間選民不會有那衝動回高雄投票了，只要年輕人及中間選民不回來，在高雄韓粉全出來，就有一搏機會，民進黨別太樂觀呀」、「吳益政的保證金比較可能被沒收」。

(中時電子報)