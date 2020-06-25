Kings center Alex Len says he has tested positive for coronavirus. Statement from Len, who emerged as key rotation piece for Sacramento prior to NBA hiatus: pic.twitter.com/A5yBcL8Obc — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

先前爆出國王已有4人感染新冠肺炎的「假新聞」，如今越來越像是真的！在賈巴利帕克、希爾德兩名國王球員宣布感染新冠後，《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日續爆，國王中鋒艾力克斯連也坦承感染新冠，也讓國王已有3件病例。

「我昨在沙加緬度接受新冠檢測，結果呈現陽性，我想感謝所有國王球迷對我的關心，也感謝聯盟的防疫措施，讓我提早發現這樣結果，」艾力克斯連發布聲明表示，「我已經立即開始隔離，期望痊癒後加入我的隊友，一起為季後賽而戰。」

生涯待過太陽、老鷹、國王等隊的艾力克斯連，是在今年2月被老鷹交易到國王，卻只是當作國王先發中鋒荷姆斯受傷期間的備胎，如今隨著荷姆斯傷癒歸隊，加上菜鳥中鋒吉爾斯表現稱職，艾力克斯連在本季復賽後的地位勢必更加邊緣化。

隨著各隊開始展開全面新冠檢測，接連爆出新冠病例並不意外，畢竟各隊要到7月中旬才會陸續前往奧蘭多報到，接著迎接7月31日的復賽，還不如現在趕緊找出各隊還沒爆出的新冠病例，好讓屆時奧蘭多賽區可以真正達到封閉環境。

(中時 )