新冠肺炎蔓延全球，甚至有一出生的嬰兒就染疫；墨西哥聖路易波多西州（San Luis Potosi）有位媽媽生了3胞胎，出生4個小時後做新冠病毒篩檢，沒想到3位寶寶都呈陽性反應，當局立刻為父母篩檢，2人結果為陰性，當地衛生當局稱為「史無前例」病例。

據《路透社》報導，當地衛生局一開始認為媽媽是無症狀感染者，因此為產婦及孩子父親進行病毒篩檢，結果證明2人都未感染新冠肺炎。聖路易波多西州衛生局長蘭格爾（Monica Rangel）表示，孩子一出生就確診，而父母檢測結果卻為陰性，這已引起了他們注意，目前已派專家小組進行調查。

治療3胞胎醫師指出，1男1女身體無大礙，沒有出現肺炎症狀，而第3位嬰兒有呼吸道問題，目前病情穩定。蘭格爾表示，3胞胎將繼續住院接受治療，院方將對他們進行檢查，留意他們健康狀況。

據《BBC》報導，大多媽媽確診會出現輕度或中度症狀，而寶寶出生後感染多為無症狀；目前沒有證據可說明，新冠被毒會引起產婦流產或影響寶寶在肚子的發育，但為了預防建議孕婦避免到人多地方，以減少寶寶們感染的機會。

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(中時電子報)