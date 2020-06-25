【現場直播】日本女學生回國後染疫恐釀第二波災情？疾管署疫情中心記者會說明最新情形｜2020.06.25

中央流行疫情指揮中心今日宣佈，國內新增一名新冠肺炎境外移入個案，為瓜地馬拉返國的60多歲男子，雖在瓜地馬拉曾就醫，但採檢2次都為陰性，因症狀持續，24日返台後主動通報後確診。截至目前，國內共累計447名確診個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，該名男子今年4月初赴瓜地馬拉從事商務活動，6月1日出現咳嗽、呼吸喘及骨頭酸等症狀，雖然曾在當地，但檢驗2次皆為陰性。6月23日，男子呼吸喘的症狀加劇，6月24日返國入境時主動通報，今日確診，目前住院隔離中。

莊人祥表示，瓜地馬拉疫情嚴峻，目前已累計超過1.4萬名確診個案，其中約600人死亡。這名男子自瓜地馬拉返台後後，即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，目前衛生單位已將前後兩排旅客10人改列為居家隔離者。

截至目前，國內共累計7萬5815例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7萬4864例排除），其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

(中時電子報)