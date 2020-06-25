日本坊間八卦媒體《週刊新潮》爆料，讀賣巨人監督原辰德10餘年前曾涉入高爾夫球賭博，每桿輸贏5000日圓，賭金逾150萬日圓。巨人隊昨晚已發表聲明，強烈抗議這篇報導內容全非事實，要求該周刊將新聞下架並正式道歉，否則將循法律途徑解決。

報導中說，一名與原辰德打過10多年高球的50多歲中年男子爆料，原辰德於再次接任巨人隊監督時，從秋訓結束到隔年球季開打前不時參與高球賭博，包括勝負、桿數都能賭，每桿5000日圓，一洞的勝負1萬日圓，一場比賽下來賭金常超過百萬日圓。

周刊還訪問了職棒OB（退役球員），證明在泡沬經濟時期確實有高球賭博這回事，每洞輸贏往往可達3萬日圓。當時常有人帶著硬皮箱子去高球場，內有成堆的1萬日圓大鈔，皮箱就放在汽車的行李箱中。不過這位OB強調，並未聽說原辰德曾參與賭博。

巨人隊在2015年曾傳出賭博事件，造成球團高層辭職，涉賭球員開除，投手高木京介也遭禁賽1年。此後巨人隊高層對於類似情事相當敏感，也不容許再發生。

也因此，巨人隊昨（24）日晚間便發布嚴正聲明，表示報導內容完全不是事實，並指出該名50多歲男子已和原辰德10幾年未聯絡，周刊中的照片也是2007年拍的，內容純屬子虛烏有。

(中時 )