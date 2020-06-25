環保局副局長陳宏益率隊稽查中火運作現況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台電公司宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，台中市政府環保局24日第一時間前往中火現場稽查！市長盧秀燕25日表示，經稽查發現台電確實以柴油燃燒點火預熱，環保局將依法裁罰200萬元；強調政府不應「知法犯法、帶頭違法」，市府將持續稽查，台電如果違法開機燃煤，市府依法重罰、絕不寬貸。

盧秀燕說，昨晚接獲消息台電企圖違法開機，企圖偷襲台中人、中部人，環保局立即前往稽查，發現中火以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電；依台電說明因2、3號機組已半年未使用，僅點火調校沒有發電操作。市府依「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」裁罰200萬元。

盧秀燕指出，台電是國營事業更不應知法犯法、帶頭違法，市府半年前依法審查中火執照，決定撤照，審查權、發照權在地方政府，台電開機燃煤就是違法，必須接受法律制裁；希望台電懸崖勒馬，國營事業不應有特權，市府不會妥協、也不會害怕，全力維護中部人的健康及空氣品質，不讓中火違法開啟。

環保局表示，昨晚第一時間前往中火稽查，發現2號機僅以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，依空汙法第63條及環保署109年6月10日修正發布的「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，裁罰200萬元並命該機組停工。

法制局說，環保署雖撤銷台中市政府環保局的行政處分，但依地方制度法第75條及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院，由行政院撤銷。環保署卻逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電2、3號機組仍屬許可證遭廢止狀態。

(中時 )